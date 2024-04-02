Murat Sancak'ı yerle bir etti. FIFA'ya da gittiğini açıkladı

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'nın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Patrick Kluivert, 20 maçın sonunda gönderilmişti.

Kluivert, uzun süren sessizliğini bozdu ve Adana Demirspor'daki günleriyle o dönem başkan olan Murat Sancak hakkında konuştu.

Hollanda basınına konuşan Kluivert, şu ifadeleri kullandı:

- Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini sandım.

- İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık.

- Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi.

- Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da. Eninde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum.