Murat Yakın'ın İsviçre'si yıkıldı

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Murat Yakın'ın İsviçre'si yıkıldı

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre kozlarını paylaştı. Maçı penaltı atışlarında kazanan İngiltere adını yarı finale yazdırdı.

EURO 2024'te çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İsviçre 75'te Embolo ile 1-0 öne geçerken, İngiltere 80'de Bukayo Saka ile yanıt verdi.

120 dakikada da eşitlik bozulmadı ve maçta seri penaltı atışlarına geçildi.

KAZANAN İNGİLTERE
İngiltere, penaltı atışlarında İsviçre'yi mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Murat Yakın'ın İsviçre'si, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

İNGİLTERE RAKİBİNİ BEKLİYOR
İngiltere, yarı finalde Hollanda-Türkiye maçının galibi ile oynayacak.

Yarı final mücadelesi, 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

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