Okan Buruk'tan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Galatasaray Teknik DirektörüOkan Buruk, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 çeyrek final heyecanı öncesinde Hollanda ile yapılacak kritik karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor’da eski takım arkadaşı Clarence Seedorf ile bir araya gelen Buruk, geçmiş günleri yad ederek, “Seedorf ile Inter’de yaşadığımız güzel anıları hiç unutamam,” dedi ve ekledi, “O dönemlerdeki bazı aile yemeklerimiz hala hafızamda taze.”

Hollanda maçının stratejilerini açıklayan Buruk, takımın genç yıldızları Barış Alper ve Ferdi’nin performansını övgüyle anlattı.

“Barış Alper ve Ferdi'nin performansı bütün dünyanın gözünün önünde. Sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin oyuncularına da önemli teklifler gelebilir. Türk futbolu için önemli gelişmeler bunlar" yorumunu yaptı.

Buruk, “Merih Demiral’a verilen ceza tamamen anlaşılmaz. Savunmamız nihayet oturmuşken, böyle bir ceza alması bizim için büyük bir kayıp,” diyerek Merih’e verilen cezayı eleştirdi. Milli takımın çeyrek finaldeki mücadelesinin önemini vurgulayan Buruk, “Genç bir kadroyla bu başarıyı yakalamak, geleceğimiz için umut verici,” şeklinde konuştu.