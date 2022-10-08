Murat Yıldırım ve İman Elbani kızlarına kavuştu

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, babalık sevinci yaşadı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.



Eşi Iman Elbani ile kızlarına kavuşan Murat Yıldırım, "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.