Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında mürekkep balığının mevcut diğer adı hakkında soru sosyal medyada gündem oldu. Mürekkep balığının diğer adı merak konusu oldu. Peki, mürekkep balığının diğer adı nedir? Sübye ne demek?

MÜREKKEP BALIĞININ DİĞER ADI NEDİR?

Mürekkep balığının diğer adının Sübye olduğu bilinmektedir.

MÜREKKEP BALIĞI NEDİR?

Mürekkep balığı, genellikle denizlerde yaşayan, vücudundan mürekkep püskürterek avcılarından kaçan bir grup deniz canlısını ifade eder. Bu grup içerisinde yaygın olarak bilinen türler arasında "kalamar" ve "ahtapot" bulunur. Bu deniz canlıları genellikle yüzgeçleri, kolları ve başlarındaki bir huni aracılığıyla suyun içinde ilerlerler.

Mürekkep balıkları, avlanma anında tehlike altında olduklarında, bir savunma mekanizması olarak vücutlarında bulunan özel bir kesede biriken siyah veya koyu renkli mürekkebi suya püskürtme yeteneğine sahiptirler. Bu, avcılarına karşı bir tür bulanıklık ve korunma sağlar.

Mürekkep balıkları genellikle deniz ürünleri olarak tüketilen lezzetli ve besleyici organizmalardır. Aynı zamanda, bazı kültürlerde çeşitli yemek tariflerinde kullanılırlar.