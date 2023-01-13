Muş Malazgirt SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muş Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), eğitici olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

5- Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Alınması Düşünülen Proje Eğitici personeli için ilgili Genelgede belirtildiği üzere; ADEM bulunan bölgeyi sosyokültürel açıdan bilen, Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş kişilerden seçilmesi esastır.

7-2021 ve 2022 yıllarında ÖSYM tarafından Lisans Mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

8- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

9- Bilgisayar kullanıyor olmak

10- Işin Süresi; Belirli Süreli (12 Ay)

11-Adayın Vakfın bulunduğu İlçe Sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. İlçe sınırları dışından Başvuru kabul edilmeyecektir. Malazgirt İlçesinde başvuru tarihinden önce en az 6 Ay ikamet etmiş olma şartı aranacaktır.

12-Proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olmak ve sağlık sorunu bulunmamak.