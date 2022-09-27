Muş Merkez’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Muş ili Merkez İlçe Zafer Mahalesi İstasyon Caddesi 211 Ada 188 Parselde kain 1.337,29 m2 yüzölçümlü ana taşınmazın, 46/1242 arsa paylı, MESKEN nitelikli 1. Kat 10 nolu bağımsız bölümünün borçlu adına kayıtlı TAM hissesidir. MEVCUT DURUMU : Yeşilyurt Mahallesi Ihlamur Caddesi 31. Sk. Çınar Konut Yapo No:2 K:1 D:6 (kapı üzerinde 6 numara yazmaktadır.) Merkez MUŞ adresindedir. Bodrum+Zemin+5 Katlı binanın 1. normal katında konumludur. Yaklaşık brüt 150,00 m2, net 119,37 m2'dir. Salon 3 oda mutfak banyo ebeveyn banyosu wc antre hol kiler ve 2 balkondan meydana gelir. Mesken olarak kullanılmaktadır. Binada toplam 27 adet bağımsız bölüm bulunmakta, bina 11-12 yıllıktır.

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