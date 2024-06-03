Muş Valiliği'nden 7 günlük yasak kararı

Kaynak: AA
Muş Valiliği'nden 7 günlük yasak kararı

Muş Valiliği tarafından alınan 7 günlük yasak kararı duyuruldu.

Muş Valiliği, 7 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarla öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarının oluştuğu değerlendirilerek bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19 ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ve kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumların geleneksel etkinlikleri, spor faaliyetleri ve bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlikler hariç olmak üzere; ilimiz mülki sınırları içinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, afiş, pankart ve poster asma, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 4 Haziran saat 00.01'den 10 Haziran saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

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