Müsavat Dervişoğlu, Cemal Dönmezer'in cenaze törenine katıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, hukukçu Ordinaryus Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in oğlu, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in dava arkadaşlarından avukat Cemal Dönmezer (71) son yolculuğuna uğurlandı.

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Alparslan Türkeş'in yakın yol arkadaşlarından hayatını kaybeden Cemal Dönmezer için Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’ndeki Çayalanı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Dervişoğlu, tören sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Zor zamanların zorlu dostu, değerli dava arkadaşımız ve sevgili ağabeyim Cemal Dönmezer’i ebediyete uğurladık.

Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.

Bir kişinin cenaze namazı, inandığı davaya hizmet etmiş üç kuşakla birlikte kılınıyorsa o kişi adıyla soyadıyla ve ülküleriyle tarihe mal olmuş demektir. Adın ve davan var, ruhun şad, mekanın cennet olsun Cemal ağabey. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Emekli olduktan sonra Kumluca'ya bağlı tatil beldesi Olympos'a yerleşen Cemal Dönmezer, uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitirdi.

Cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Alparslan Türkeş'in İYİ Parti Adana Milletvekili kızı Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, önceki dönem İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi ile Kumluca, Konyaaltı, İbradı, Alanya ve Kaş ilçe başkanları da katıldı. Kumluca Müftüsü Bedir Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Cemal Dönmezer'in cenazesi, Çayalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Dönmezer'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.