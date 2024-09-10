Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat Müsavat Dervişoğlu'yla görüşmesi sonrasında paylaştı: İYİ Parti önümüzdeki günlerde...

İYİ Parti Genel Başkan Müsiyi partiavat Dervişoğlu'nun MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'la genel merkezde görüştüğü bildirildi.

Mehmet Ali Kulat görüşme sonrasında Twitter'dan dikkat çeken paylaşım yaptı.

Kulat'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile ülke gündemi ve yeni döneme önümüzdeki günlerde çok konuşulacak sürpriz hamlelerle hazırlanan İYİ Parti'yi konuştuk.

Müsavat Dervişoğlu'na nazik misafirperverlikleri için teşekkürler. "

Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile ülke gündemi ve yeni döneme önümüzdeki günlerde cok konuşulacak sürpriz hamlelerle hazırlanan @iyiparti yi konuştuk.

Nazik misafirperverlikleri için teşekkürler. @MDervisogluTR pic.twitter.com/fkRtoxxXsp — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) September 9, 2024

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşme, siyaset çevrelerinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bu görüşmenin içeriği hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da, son dönemde Türkiye siyasetindeki hareketlilik ve yaklaşan seçimler göz önüne alındığında, stratejik planlama ve siyasi analizlerin masaya yatırıldığı öngörüldü.

İYİ Parti AKP'nin teğmenler planını açıkladı