Musk’a X darbesi

Kaynak: Haber Merkezi
Musk’a X darbesi

İşadamı Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı X (Twitter) büyük değer kaybı yaşadı. Şirketin piyasa değerinin 44 milyar dolardan 9,4'e kadar gerilemiş olabileceği iddia edildi.

ABD merkezli yatırım firması Fidelity, Elon Musk’a ait sosyal medya platformu X'in değerini hesapladı. Fidelity'nin elindeki bu verilere göre elindeki hisseler ağustos sonu itibariyle yüzde 78,7 değer kaybı yaşadı.

Fidelity, Blue Chip Growth Fund yatırım fonu vasıtasıyla, hisselerini 19,66 milyon dolara satın almıştı.

bu düşüşle şirketin X'teki yatırımının 4,18 milyon dolara indiği aktarıldı.

Piyasa değer eridi

Yapılan bu hesaba göre 44 milyar dolara satın alınan X'in toplam değerinin yaklaşık 9,4 milyar dolara gerilediği öne sürüldü.

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