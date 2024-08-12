Muska zehirledi. Özel kıyafetler giyerek hastaneye kaldırdılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki çocuk nazardan korunması için boynuna asılan muskayı açtı. Muskanın içindekini merak ettiği için açan çocuğun üzerine cıva döküldü. Çocuğa yardın etmek için üzerindeki sıvıyı temizleyen annesi ve bir başka kadın da cıvadan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişiyi özel kıyafetler giyerek hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik yaptı.