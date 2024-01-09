Muskanın içinden çıktı. Polisler bile şaşkına döndü

Ardahan’da jandarma ekipleri yol ve yolcu kontrolü yaparken şaşkına dönecekleri olay yaşandı.
Jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan Otobüsteki yolcu
M.A.'nın üzerinde yapılan üst aramasında boynundaki muska dikkat çekti.
Muska incelenince içinde kağıda sarılı 3 gram metamfetamin, 1.5 gram sentetik kannobinoid (bonsai) uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.
M.A gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.