Muskanın içinden çıktı. Polisler bile şaşkına döndü

Kaynak: DHA
Muskanın içinden çıktı. Polisler bile şaşkına döndü
Ardahan’da durdurulan yolcu otobüsünde M.A. isimli yolcunun muskasının içinden uyuşturucu çıktı.

Ardahan’da jandarma ekipleri yol ve yolcu kontrolü yaparken şaşkına dönecekleri olay yaşandı.

Jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu.

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M.A.'nın üzerinde yapılan üst aramasında boynundaki muska dikkat çekti.

Muska incelenince içinde kağıda sarılı 3 gram metamfetamin, 1.5 gram sentetik kannobinoid (bonsai) uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

M.A gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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