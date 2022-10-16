﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Muslera, şunları söyledi:

"Kayserispor ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardı. Kendini geliştirmiş bir takım vardı karşımızda. İki gol sonrasında da iyi bir şekilde dayanabildiler bizim karşımızda.

Bu yenilgiyi çok büyütmemek gerekiyor. Bence beraber oynamamış olmaktan ziyade çok kaliteli ve deneyimli oyuncularımız olduğunu düşünerek pozitif şeyleri çıkartıp onları kendimize katmamız lazım.

Sonuçta ikinci yenilgimiz. Çok da o kadar ciddiye almaya gerek yok. Fakat daha iyi şeyleri buradan çıkartarak kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz"