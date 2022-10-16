16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muslera'dan şaşırtan açıklama

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor karşısında aldıkları yenilgiyi çok büyütmemek gerektiğini söyledi

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 05:19
Takip Et

Muslera: Bunu büyütmemek gerekir

Muslera'dan şaşırtan açıklama
+
Aa
-

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Muslera, şunları söyledi:

"Kayserispor ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardı. Kendini geliştirmiş bir takım vardı karşımızda. İki gol sonrasında da iyi bir şekilde dayanabildiler bizim karşımızda. 

Bu yenilgiyi çok büyütmemek gerekiyor. Bence beraber oynamamış olmaktan ziyade çok kaliteli ve deneyimli oyuncularımız olduğunu düşünerek pozitif şeyleri çıkartıp onları kendimize katmamız lazım. 

Sonuçta ikinci yenilgimiz. Çok da o kadar ciddiye almaya gerek yok. Fakat daha iyi şeyleri buradan çıkartarak kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz"  

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
1
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
2
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Motorine yine zam geldi
3
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
4
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
5
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
6
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
7
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.