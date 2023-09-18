Müslüman dediğin böyle olur. Hacı dayı dini kullanıp Vatikan'a hizmet edenlere tokat gibi cevaplar verdi.

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Yaşlı bir vatandaşın sokak röportajında yaptığı konuşma gündem oldu. Kendisine uzatılan mikrofona ‘Din’ hakkında bir takım açıklamalar yapan vatandaş hem Aziz Nesin’in zamanında yaptığı bir konuşmadan örnek verdi hem de insanların ‘Din’ ile nasıl kandırıldığını gün yüzüne çıkardı. Verdiği cevaplar ile adeta Vatikan’a hizmet edenlere tokat atan vatandaşın dedikleri ise şu şekilde:

“Aziz Nesin vardı? Dedi ya yüzde 60’ı aptaldır. Mahkemede dava açtılar adama.

Sonra vazgeçti özür dilerim yüzde yetmişmiş. Herhalde bugün sağ olsaydı yüzde seksen diyecekti hani.”

Bunun üzerine röportajı yapan muhabir, “Neden fikri değişecekti? Niye arttıracaktı ahmak sayısını” sordu.

Yaşlı adam ise Aziz Nesin’in fikrinin değişmeyeceğini ifade ederek: “Hayır fikri değişmeyecekti. Artış olmuş yani. Adamın ileri görüşlü bir adamdı.

Görüyordu. E biz maalesef gözü kapalı gidiyoruz.

Yani sıkıntı nedir peki?

Sıkıntı dinde, dini kullandık. Her şeyi batırdık, bitirdik. Bir şey kalmadı.

Yani bir insan; insan olacak önce. Peygamberimiz de öyle buyuruyor

Önce insan olun ki Müslüman olabilesiniz. İnsan olmadan sen Müslüman olamazsın. Müslüman olmak çok zor bir şey.

Biz insan olamadık ki daha Müslüman da olsak. Ama işte maalesef cahil insanları dinle zehirliyoruz, kandırıyoruz. İşte gidiyor bir yerde oturuyor.

Kur'an okuyor veya namaz kılıyor. Aaa bu çok Müslüman. Çok temiz bir adı. İşte hepsi gözü kapalı. Koyun gibi peşinde gidiyor.”

Gönüllere taht kuran vatandaşın bu sözleri sosyal medyada gündem olup, günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.