Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor
Galatasaray taraftarları, Fatih Karagümrük ile yapılacak maç için Olimpiyat Stadı'na akın edecek. Tribünde 24 bin sarı-kırmızılı taraftarın yer alması bekleniyor.

Pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında, Galatasaray'ın şampiyonluk ilan etme şansı bulunuyor.

Eğer Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor karşısında galibiyet alamaz ve Galatasaray Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan zaferle ayrılırsa, şampiyonluğunu kutlayacak.

Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 24 bin taraftarın desteğini arkasına alacak.

Misafir takım için ayrılan biletler, stadın kapasitesinin en fazla yüzde 30'unu kapsıyor. Karagümrük Yönetimi, daha önceden Fenerbahçe'ye ayırdığı 24 bin biletlik kontenjanı, bu kez pazar günkü maç için ve her biri 930 TL'den Galatasaray'a tahsis etti.

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