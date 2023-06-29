Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki ilginç Kurban Bayramı geleneklerini sizler için bir araya getirdik.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 1

Editör: Bengü Zorlu

Kurban Bayramı, Müslüman dünyası için oldukça önemli. Milyonlarca insanın kurban ibadetini yerine getirdiği bu önemli dönemde, dünyanın farklı ülkelerindeki Müslümanlar, ibadetlerini benzer şekilde yerine getiriyor. Ancak bayram coşkusu, her ülkede farklı bir biçimde, farklı geleneklerle yaşatılıyor. Bazı ülkelerde Kurban Bayramı heyecanı ve bayram hazırlıkları günler öncesinden başlıyor. Bayram günü ile birlikte, kadim bayram gelenekleri de gün yüzüne çıkıyor. İşte dünyanın farklı coğrafyalarından birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri…

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 2

Türkmenistan

Müslümanların yaşadığı pek çok ülkede olduğu gibi Türkmenistan’da da bayram namazının ardından, kurban ibadeti yerine getiriliyor. Bununla birlikte Türkmenistan’da Kurban Bayramı, pek çok ülkedekinden farklı olarak, bir karnaval havasında geçiyor. Ülkede, Kurban Bayramı’na özel konserler ve eğlenceler düzenleniyor.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 3

Ülkedeki en köklü Kurban Bayramı gelenekleri arasında ise bayram boyunca ülkenin sokaklarını dolduran salıncaklar var! Geleneksel kıyafetlerini giyen onlarca Türkmen, Kurban Bayramı boyunca ülkenin dört bir yanında kurulan bu salıncaklarda sallanıyor. Çünkü ülkede, bu salıncaklarda sallananların, günahlarından arınacaklarına dair kadim bir inanış var.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 4

Fas

Kurban Bayramı, Fas’ta “Büyük Bayram” olarak da isimlendiriliyor. Bu büyük gün için hazırlıklar, günler öncesinden başlıyor. Fas, Kurban Bayramı döneminde yılın en hareketli zamanlarını yaşıyor. Onlarca insan bayram döneminde yer değiştiriyor. Bununla birlikte Fas’taki ekonomik gelişmeler de Kurban Bayramı’na göre şekillendiriliyor.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 5

Hükûmet, memur maaşlarını bayramdan önceki hafta yatırıyor, bankalar Kurban Bayramı’na özel krediler veriyor. Ancak Fas’taki en ilginç Kurban Bayramı geleneği, bayram gününde ortaya çıkıyor. Faslılar, “hayır getireceğine” inandıkları için, kurbanlık hayvanların boynuzları arasına kına yakıyor.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 6

Filipinler

Filipinler’deki Müslümanlar, Kurban Bayramı’nda oldukça ilginç bir geleneği yaşatmaya bugün de devam ediyor. Kurban ibadetini yerine getirebilecek ekonomik güce sahip olan Müslümanlar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde herkese açık ziyafet sofraları kuruyor.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 7

Sofradaki en önemli yiyecek ise kurban eti oluyor. İsteyenler, ziyafet sofrasındaki yiyeceklerden evlerine de götürebiliyor. Bununla birlikte ziyafeti düzenleyen kişiler, sofradaki sandalyelerin her birinin altında, bir miktar para gizliyor. Bu paralar da sandalyeye oturan insanların oluyor.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 8

Cezayir

Kuzey Afrika’nın en güzel ülkelerinden biri olan Cezayir’de de yaşatılan bazı kadim Kurban Bayramı gelenekleri var.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 9

Cezayir’de kurban ibadeti çoğunlukla bayramın üçüncü günü yerine getiriliyor. Aynı gün içerisinde ülkenin farklı noktalarındaki vatandaşlar bir araya gelerek yaşadıkları bölgelerde kalabalık sofralar kuruyor. Bu bayram sofralarının en önemli lezzeti ise “melfuf” ismi verilen sarmaya benzer geleneksel bir yemek…

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 10

Malezya

Budistler ve Müslümanlar, Malezya’da ortak bir yaşamı paylaşıyor. Bu sebeple iki farklı inancın ritüelleri de birbirinden etkileniyor. Örneğin uzun yıllardır Malezya’daki Kurban Bayramlarında, sokaklar ve kurbanlık hayvanlar çeşitli şekillerde süsleniyor.

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Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri 11

Kazakistan

Kazakistan, uzun yıllardan bu yana oldukça ilginç Kurban Bayramı geleneklerine ev sahipliği yapan ülkelerden. İnsanlar Kurban Bayramı coşkusunu, bayram namazının ardından camilerin bahçelerinde gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerle ve geleneksel spor müsabakalarıyla yaşatıyor.

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