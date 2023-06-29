Müslüman ülkelerde ilginç kurban bayramı gelenekleri

Editör: Bengü Zorlu

Kurban Bayramı, Müslüman dünyası için oldukça önemli. Milyonlarca insanın kurban ibadetini yerine getirdiği bu önemli dönemde, dünyanın farklı ülkelerindeki Müslümanlar, ibadetlerini benzer şekilde yerine getiriyor. Ancak bayram coşkusu, her ülkede farklı bir biçimde, farklı geleneklerle yaşatılıyor. Bazı ülkelerde Kurban Bayramı heyecanı ve bayram hazırlıkları günler öncesinden başlıyor. Bayram günü ile birlikte, kadim bayram gelenekleri de gün yüzüne çıkıyor. İşte dünyanın farklı coğrafyalarından birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri…