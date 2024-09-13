Muş'ta 3 ayrı alanda orman yangını

Muş'ta üç farklı noktada meydana gelen orman yangınları, ekiplerin yoğun çabası sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, yangınlar Muş merkezde yer alan Pamukluk bağları, Güzeltepe Mahallesi ve Bayraklı Tepe bölgelerinde başladı. Çıkan yangınlar, kısa sürede acil durum ekiplerini harekete geçirdi. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilememiş olmasına rağmen, çevredeki vatandaşlar olayı fark eder etmez 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu ihbarların ardından Muş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla yangın bölgesine sevk edildi.

Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve müdahale sürecini zorlaştırdı. Özellikle yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski, hem ekipler hem de bölge halkı için büyük bir endişe kaynağı oldu. Ancak itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.