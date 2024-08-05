Muş’ta hortum paniği

Muş’ta aniden başlayan hortum, şantiyede çalışan işçiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı bölgesinde inşaatı devam eden rüzgar enerjisi santrali (RES) şantiyesinde meydana gelen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Hortum sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Şantiye işçileri tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, hortumun şiddeti net bir şekilde görülüyor.

Hortumun ardından yapılan incelemelerde, şantiyede herhangi bir hasarın meydana gelmediği tespit edildi. İşçiler, günlük çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.