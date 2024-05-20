Muş’ta İki otomobil çarpıştı. 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA
Muş’ta İki otomobil çarpıştı. 3 ölü, 5 yaralı
Muş, Bitlis karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

Muş- Bitlis karayolunun 40’ıncı kilometresi, Altınova Beldesi kavşağında meydana gelen olayda, Muş şehir merkezine doğru seyir halinde ilerleyen Alirıza Akpolat’ın kullandığı 07 CVR 392 plakalı otomobil, belde yolundan karayoluna çıkan Şemdin Tulgar’ın kullandığı 07 N 3667 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler ile her otomobilde bulunan Feride Ebrar Akpolat, Yağmur Akpolat, Mehmet Hüseyin Akpolat, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bebek yaralandı.

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Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olduğu öğrenilen Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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