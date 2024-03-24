Muş'ta kar kalınlığı 4 metreye ulaşırken ekipler çığ tehlikesiyle karşı karşıya

Muş’un Üçevler köy yolunda kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. Ekiplerin kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken bölgede çığ tehlikesi de bulunuyor. 10 köy ve 18 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolu kar sebebiyle ulaşıma kapanınca ekipler harekete geçti ve düşen çığdan saniyelerle kurtuldular.

Kar kalınlığı yer yer iş makinelerinin boyunu aşarken ekipler çığ tehlikesi nedeniyle adım adım ilerliyor. Yolu ulaşıma açmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi şeflerinden Nazım Diner, “3 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. 10 köy ve 18 mezranın yolu şu an kapalı. Şu an çalışmamız devam ediyor. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmaktan zorlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çığ tehlikesi nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini ifade eden Diner, “Saat 07.00'den beri yol açma çalışmasını yürütüyoruz ancak 300 metre yol açmışız. Sert kar tabakasından dolayı çalışmakta güçlük çekiyor. Biz açıyoruz, fırtına kapatıyor. Yine de çalışmamız devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yollarımızı ulaşma açacağız” açıklamasını yaptı.