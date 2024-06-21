Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonrası yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Saat 21.50 sularında Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Muş Kültür Merkezi civarında meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri ve araçların plakaları tespit edilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine ambulans, polis ve Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yapan her 2 araçta sıkışanları uzun uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra tedavileri yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Ölen 2 vatandaşın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

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