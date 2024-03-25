Muş’ta yoğun kar yağışı tek katlı evleri yuttu

Kaynak: İHA
Muş’ta yoğun kar yağışı tek katlı evleri yuttu
Muş’un yüksek kesimlerinde son bir haftadır süren yoğun kar yağışı, tek katlı evlerin ve ahırların kara gömülmesine neden oldu.

Merkeze 50 kilometre uzaklıkta ve 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı ve tek katlı evler ile ahırlar kar altında kaldı. Köy sakinleri, ev ve ahırlarının önünde biriken karları küreklerle temizlemek zorunda kaldı.

Günde iki kez, sabah ve öğle vakitlerinde hayvanlarına yem veren besicilerden Eyüp Omur, uzun süren kış mevsimi nedeniyle hayvan yemlerinin tükendiğini belirtti ve “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü yaşadıklarını ifade etti. “Bir haftadır köyümüzde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Hava aniden çok soğudu. Muş Ovası’nda hayvanlar dışarıda otlatılırken, biz burada kar üzerinde hayvanlarımızı besliyoruz,” dedi.

Eyüp Omur, “Kar yağışı nedeniyle hayvanlarımızı kar üzerinde beslemeye devam ediyoruz. Samanlarımız tükendi. Kış mevsiminin uzun sürmesi yem fiyatlarının artmasına neden oldu. Son kar yağışıyla birlikte tek katlı evlerimiz tamamen kara gömüldü. Çatı ile yer bir oldu. Yazın merdivenle çıktığım çatıya şimdi yürüyerek çıkabiliyorum,” diye konuştu.

Tek katlı evlerin kar altında kaldığını belirten Halil Omur ise, bahar mevsimini beklerken kış mevsiminin geri döndüğünü söyledi. “Mart ayında etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Mart ayında baharı beklerken, kış geri geldi. Köyümüzde yaklaşık 1 metre kar yağdı ve tek katlı evlerimiz tamamen kar altında kaldı,” ifadelerini kullandı.

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