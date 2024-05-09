Mustafa Destici seçimden sonra kararını verdi! Büyük Birlik Partisi’nde neler oluyor

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Mustafa Destici seçimden sonra kararını verdi! Büyük Birlik Partisi’nde neler oluyor
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart seçimlerinin ardından 5 şehirde değişikliğe gitmeye karar verdi.

Son yerel seçimlerde yüzde 1.22 (524 bin) oy alan ve 1 şehir, 14 ilçe, 5 belde belediyesi kazanan Büyük Birlik Partisi’nde Genel Başkan Mustafa Destici 5 ilde değişikliğe gitmeye karar verdi.

GÖREVDEN ALINAN İLLER BELLİ OLDU

BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, yaptığı yazılı açıklamada 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinde eksiklik bulunan 5 şehirde değişiklik yapmak amacıyla il teşkilatlarının görevden alındığını duyurdu.

Görevde alınan iller Karaman, Çankırı, Nevşehir, Isparta ve Bilecik il teşkilatları oldu.

TEŞKİLATLARA TEŞEKKÜR ETTİ

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, il başkanları ve yöneticilere çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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