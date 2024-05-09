Yılmaz Özdil Özgür Özel’in seçilir seçilmez aradığı ilk yandaş gazeteciyi açıkladı

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Yılmaz Özdil Özgür Özel’in seçilir seçilmez aradığı ilk yandaş gazeteciyi açıkladı
Gazeteci Yılmaz Özdil, son programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le ilgili bomba bir iddiada bulundu.

CHP lideri Özgür Özel’in yandaş gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’le görüşmesi büyük tepkilere yol açmıştı. Özel, Karagöz’ün kendisine düğün davetiyesi vermeye geldiğini açıklamıştı.

Bu tartışmaların ardından Gazeteci Yılmaz Özdil’den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Özdil, Özel’in CHP Genel Başkanı seçilir seçilmez yandaş gazeteci Buket Aydın’ı aradığını ileri sürdü.

Özdil, Özel ile Aydın arasındaki telefon görüşmesini şöyle anlattı:

“ÖZGÜR SEÇİLİR SEÇİLMEZ BUKET AYDIN’A TEŞEKKÜR TELEFONU ETTİ”

Bu Özgür Özel’in troll mroll makam odasında ağırlaması tartışılıyor ama genel başkan seçilir seçilmez derhal ilk aradığı gazeteci bu ülkede kimdir biliyor musunuz? Buket Aydın’dır, evet… Özgür Özel’in seçilir seçilmez aradığı telefonla teşekkür ettiği gazeteci Buket Aydın’dı. Hatta Özgür Özel, Buket Aydın’a telefon ettiğini gizlemişti, çaktırmamaya çalışmıştı ama bizzat Buket Aydın’a çıktı.

“BUKET AYDIN, ÖZGÜR ÖZEL’İ 10 SENE ÖNCE KEŞFETMİŞ, ARKADAŞLARMIŞ”

Meğer Buket Aydın’la Özgür Özel 2015’ten beri arkadaşmış. Zaman zaman telefonlaşıp memleket üzerine konuşuyorlarmış. Özgür Özel’i de ilk keşfeden Buket Aydın’mış. 2015 yılında Buket Aydın Özgür Özel’e demiş ki ‘tam bir sol lider figürüsün. Çok tebrik ederim. Özgür Özel de seçildiğin Bismillah diyerek ilk telefonu bu yüzden Buket Aydın’a açmış.

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