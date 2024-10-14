Mustafa Destici vatandaşı bankalara şikayet etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşları bankalara şikayet etti.

Mustafa Destici, bankalara başvurarak kredi kartı limitini 100 bin liranın altına düşüren yüksek gelirlilerin kartlarının iptal edilmesi istedi.

Destici, 'savunma sanayi fonu' tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu.

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Destici bankalara seslenerek, "Limitini 99 bin liraya düşüren yüksek gelirlere sahip kişilerin kartlarını iptal edin" dedi.

BBP Genel Başkanı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır:

Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, “savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan”, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.