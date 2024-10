Mustafa Destici geri adım attı! 750 lira vermeyen Yunandır, Ermenidir' demişti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya’nın Erenler ilçesinde düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Destici, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına yönelik düzenlemeyle ilgili öneride bulundu.

Kuzuyu bütün götüren siyasi parti Genel Başkanı 750 TL katkı payına karşı çıkan vatandaşı Ermeni ve Yunan yandaşı olmakla suçladı

Destici açıklamasında şunları söyledi:

“Elbette ki savunma sanayi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir ve oraya ayrılacak ya da orayla ilgili planlanmış her kaynağı, her projeyi biz destekleriz Büyük Birlik Partisi olarak. Açık ve net söylüyorum. Birileri buna da bahane üretebilir. Ama burada tabii vatandaşlarımızın ben art niyetli olanları bir tarafa ayırıyorum. Çünkü direkt savunma sanayimize karşı olan bir kesim var. Belki limiti 100 binin üzerinde değil de 'harcaması 100 binin üzerinde olanlardan 750 lira alınır' şeklinde düzeltilebilir. Vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor. Biz vergide adaleti her şeyin üstünde görüyoruz. Bunda en çok dillendiren bu konuda da teklifler sunan bir siyasi partiyiz. Onun için burada bu bir haklı serzeniştir, haklı şikayettir. 100 bin lira limiti olan değil de aylık kredi kartından 100 bin TL ve üzeri harcama yapanlardan bu rakam alınabilir. Bizim önerimiz bu."