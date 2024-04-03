Mustafa Karataş canlı yayında doktorlara hakaret etti. 'Para için her şeyi yaparlar' dedi

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programları sunan Prof. Dr. Mustafa Karataş canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Canlı yayındaki sorular zaman zaman sosyal medyada gündem oldu.

Programa bu defa Mustafa Karataş'ın 'doktorlar' hakkındaki ifadeleri damga vurdu. Ünlü ilahiyatçının sarf ettiği sözlere sosyal medyada tepki topladı.

5 aylık hamile olduğunu söyleyen bir izleyici bebeğinin kalbinde delik olduğunu öğrendiği sıkıntılı bir hamilelik geçirdiğini aktardı. 'Verdiğim sadakalar adaklar onun kaderini değiştirir mi?' dedi.

'DOKTORLAR BEBEĞİ ALDIRMAMIZI SÖYLEDİ' DİYEN SEYİRCİYE KARATAŞ'TAN ŞOKE EDEN YANIT

İlahiyatçı Mustafa Karataş'ta, 'Annenin can tehlikesi yoksa her engelli çocuğun yaşam hakkı vardır.' ifadelerini kullandı. Canlı yayına bağlanan izleyici 'Doktorlar aldırmamızı söyledi ama biz kabul etmedik' dedi.

Karataş, 'Onlar para için neler söylerler, para için keserler, para için adam bile öldürüyorlar. Hepsi öyle değil ama...' ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Mustafa Karataş'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar şu ifadelerle tepki gösterdi:

Bu insanlar neden sürekli doktorlara tepkili, neden bu kadar çirkin ifadeler kullanıyorlar doktorlarla ilgili, doktorlar olmasa neler yapardık, böyle yorum yapılır mı?...