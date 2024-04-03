Mustafa Karataş canlı yayında doktorlara hakaret etti. 'Para için her şeyi yaparlar' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Karataş canlı yayında doktorlara hakaret etti. 'Para için her şeyi yaparlar' dedi
İlahiyatçı Mustafa Karataş canlı yayında 5 aylık hamile bir izleyicisinin sorusunu yanıtladı. Karataş'ın 'doktorlar' hakkındaki ifadeleri tepki topladı.

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programları sunan Prof. Dr. Mustafa Karataş canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Canlı yayındaki sorular zaman zaman sosyal medyada gündem oldu.

Programa bu defa Mustafa Karataş'ın 'doktorlar' hakkındaki ifadeleri damga vurdu. Ünlü ilahiyatçının sarf ettiği sözlere sosyal medyada tepki topladı.

5 aylık hamile olduğunu söyleyen bir izleyici bebeğinin kalbinde delik olduğunu öğrendiği sıkıntılı bir hamilelik geçirdiğini aktardı. 'Verdiğim sadakalar adaklar onun kaderini değiştirir mi?' dedi.

df.png

'DOKTORLAR BEBEĞİ ALDIRMAMIZI SÖYLEDİ' DİYEN SEYİRCİYE KARATAŞ'TAN ŞOKE EDEN YANIT

İlahiyatçı Mustafa Karataş'ta, 'Annenin can tehlikesi yoksa her engelli çocuğun yaşam hakkı vardır.' ifadelerini kullandı. Canlı yayına bağlanan izleyici 'Doktorlar aldırmamızı söyledi ama biz kabul etmedik' dedi.

Karataş, 'Onlar para için neler söylerler, para için keserler, para için adam bile öldürüyorlar. Hepsi öyle değil ama...' ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Mustafa Karataş'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar şu ifadelerle tepki gösterdi:

Bu insanlar neden sürekli doktorlara tepkili, neden bu kadar çirkin ifadeler kullanıyorlar doktorlarla ilgili, doktorlar olmasa neler yapardık, böyle yorum yapılır mı?...

Son Haberler
Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan gizli tünel. Esrarengiz yapının sırrı ne? Gündem
Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan gizli tünel. Esrarengiz yapının sırrı ne?
Fed üyesi Daly’den faiz indirimi sinyali Ekonomi
Fed üyesi Daly’den faiz indirimi sinyali
Opel 2024 fiyat listesi belli oldu. İşte Nisan ayı fiyatları Otomotiv
Opel 2024 fiyat listesi belli oldu. İşte Nisan ayı fiyatları
TFF ışık hızında harekete geçti. Maç resmen ertelendi Spor
TFF ışık hızında harekete geçti. Maç resmen ertelendi
Kuşadası’nda kumar operasyonu Yerel Haberler
Kuşadası’nda kumar operasyonu
Yeniden Refah hangi parti ile birleşecek? Ersan Şen açıkladı Gündem
Yeniden Refah hangi parti ile birleşecek? Ersan Şen açıkladı
Basireti bağlanmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Basireti bağlanmak deyimi ne anlama geliyor?