Mustafa Keser'den İbrahim Tatlıses'e ağır eleştiri. 'Aramızda 500 kat fark var'

Mustafa Keser, Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

“İbrahim Tatlıses, bir ahlak temsilcisi olarak televizyonlardan 30 yıldır millete ders verir. Kendi yaşantısına bakarsanız bilmiyorum bir bağdaşma var mı? diyen Mustafa Keser, "Saygıdan bahseden arkadaş karşısında çoluk çocuk olmadığının farkında değil. Ben ondan 3-5 yaş büyüğüm ama sanatçı olarak 300-500 kat büyüğüm” sözlerini kullandı.

Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programında 2021 yılında yaşanan olayların ardından, geçen hafta Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Fatih Kısaparmak'ı eleştirmişti.

"MÜSLÜM GÜRSES'İ HAYATIMDA DİNLEMEDİM"

Fatih Kısaparmak'ın kendisine 'Türkü Baba' unvanını layık gördüğünü belirten Keser, "Türkü babalığı ona kalana kadar önünde binlerce insan var. O en son türkü baba olur, hatta baba bile olamaz. Orhan Gencebay yetenekli bir müzisyen fakat iyi bir vokal değil. Bu sözleri yüzüne de söyleyebilirim, arkasından konuşmam. Müslüm Gürses, Türkiye'nin en güzel seslerinden biri olabilir ama ben onu dinlemem çünkü kötü söylüyor" demişti.

"BANA KONUŞAMAZ, ÖNLEMİMİ ALDIM"

Tatlıses şunları açıklamıştı:

"Mustafa Keser'e sorun bakalım, onu ilk sahneye çıkaran kim? İlk defa Kanal 6'daki 'İbo Şov' programında sahneye çıkardım, o zaman popüler oldu. Bu soruyu ona yöneltin. Bir zamanlar bana da laf atmaya kalkıştı ama ben önlemimi aldım, artık konuşamaz. Nankör insanları sevmem. Müzik konusunda yetenekli olduğunu inkar edemem. Ancak diğer sanatçılar hakkında söylediklerini kabul edilemez buluyorum. Gündemde kalmak için bu tür şeyler yapıyor. Kendi sınırlarını bilmeli. Ben hayatım boyunca nankör biri olmadım. Kör olabilirsin ama nankör olma. Nankör insanları hiçbir zaman sevmedim."

"BU YALANA BİR SON VERMEMİZ LAZIM"

Mustafa Keser, Tatlıses'in bu açıklamalarına sessiz kalmadı. 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan 79 yaşındaki sanatçı, "30 yıldır bu yalanı söylüyor, artık bu yalana son vermeliyiz. 1978'de ilk plak çalışmamı yaptım ve o zaman Müzeyyen Senar bana 'Seni gazinoda sahneye çıkarsam gelir misin?' diye sordu. Pembe Köşk Gazinosu'nda solist olarak başladım. İlk profesyonel deneyimim oradaydı. Müzeyyen Abla beni tanıttı. 1987'de 'Yeşil Yeşil' adlı albümümle Türkiye genelinde tanındım. 1995'teki 'Alo' programımla şöhreti yakaladım" ifadelerini kullandı.

"YANINDA DOKTOR ALMIŞ, EVİME KADAR GELDİ"

Mustafa Keser, İbrahim Tatlıses'in şov programına ilk kez 1993 yılında katıldığını söyledi.

Keser, "İlk birkaç programına Seda Sayan ile birlikte konuk olduk. Sürekli 'Herkesi ben keşfettim' diyor. Bu, psikolojik bir durumun göstergesi. Bu yalanı o kadar çok tekrarladı ki, kendisi de inanmaya başladı. Birkaç kez programına katıldım ve her seferinde aynı şeyi söylediği için sinirlendim. Bir keresinde beni programa davet etti, 'Hastayım' diyerek katılmadım. Doktoru yanına alıp, çiçeklerle evime kadar geldi. Eşim 'Gelmişken katıl' dedi ve programa gittim ama yine aynı şeyleri söyledi." sözlerini kullandı.

"KARŞISINDA ÇOLUK ÇOCUK YOK"

Keser, "İbrahim Tatlıses, televizyonlarda 30 yıldır ahlak dersleri veriyor. Kendi yaşam tarzıyla bu derslerin uyumlu olup olmadığını bilmiyorum. Saygıdan bahseden biri olarak, karşısında küçük çocuklar olmadığını anlamalı. Ben ondan birkaç yaş büyük olabilirim ama sanatçı olarak ondan çok daha ilerideyim" şeklinde konuştu.