İbrahim Tatlıses ile Mustafa Keser’in arasına Orhan Gencebay girdi. 'Kör olma! Nankör olma'

Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Tatlıses ile Mustafa Keser’in arasına Orhan Gencebay girdi. 'Kör olma! Nankör olma'
İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser'in "Orhan Gencebay iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses’i dinlemedim çünkü kötü okuyor" sözlerine sinirlendi. Tatlıses, "Tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik. Gündemde kalmak için bunları yapıyor. Kör ol ama nankör olma" dedi.

Mustafa Keser, verdiği röportajda Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Fatih Kısaparmak’la ilgili yorumlarda bulunup "Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor" dedi.

Bu sözler üzerine İbrahim Tatlıses sinirlenerek “Aramızda Kalmasın” yayınına bağlanıp şu açıklamayı yaptı:

“Mustafa Keser’e sorun, onu da sahneye çıkaran kimmiş? Kanal 6’daki ‘İbo Şov’a çıkardım, oradan aldı yürüdü. Bana da zamanında konuşur gibi oldu ama ben önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum. Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem. Ama tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor. Kişi olarak da haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim.”

ib.jpg

mv5bodlhnji1zjatmmm2my00nzeylwi1owutzjq1ogq1nwq4mjmzxkeyxkfqcgdeqxvyndg4mjkzndk-v1.jpg

dsf.jpg

YÜZÜNÜ ÇEVİRİP SELAM VERMEDİ

Mustafa Keser, Akşam gazetesine verdiği röportajda genç şarkıcılardan rahatsız olduğunu da söyledi. Gençler için “terbiyesiz ve saygısızlar” diyen Mustafa Keser, “Gidip ense köklerine iki sille çekeyim. Fotoğraf çekmek isteyen hayranlarına, ‘Şimdi olmaz daha sonra’ diyorlar” sözleriyle de dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses, Mustafa Kesere sert çıktı: Kör ol ama nankör olma. Keser, eğittiği bir ismin (Koray Avcı) şimdilerde kendisinden daha iyi para kazandığını ancak kendisini gördüğünde selam bile vermediğini belirtti:

"Yanıma oturtup görünsün, adam olsun diye birini getirdiler. Şimdi adam oldu. Benden iyi para kazanıyor. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirip selam vermedi."

İlgili Haberler
İbrahim Tatlıses’ten oğluna olay akrep göndermesi. Tartışma alevleniyor
İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar sosyal medyayı salladı
İbrahim Tatlıses'ten oğluna: Ahmet adam olmaz görecek gününü
İbrahim Tatlıses'e oğlu Ahmet Tatlıses'ten yaylım ateşi. Torununu evden attırdı
Son Haberler
Eşine kızdı arabasını yaktı Gündem
Eşine kızdı arabasını yaktı
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu Dünya
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor Sağlık
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı Gündem
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Manchester United double yaptı Spor
Manchester United double yaptı
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret Spor
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret