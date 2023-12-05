Mustafa Koç'un hayalini eşi gerçekleştirdi

2016 yılında vefat eden eşi Mustafa Koç'un adını yaşatmak için hayata geçirdiği Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü, geçen ay (8 Kasım'da) sahiplerine veren Caroline Koç, 1 Aralık'ta da eşinin bir hayalini kısmen de olsa gerçekleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mustafa Koç'un hayalini eşi gerçekleştirdi

Tam bir golf tutkunu olan ve uzun süre kurucusu olduğu bir golf kulübünün başkanlığını yapan Mustafa Koç, sahası kapanan kulübe bir golf sahası yapmayı çok istiyordu. Ancak ömrü vefa etmemişti.

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Merhum iş insanının eşi Caroline Koç,, onun bu hayalini gerçekleştirmek için 2017'den beri uğraşıyordu. Hatta Mustafa Koç'un 29 Ekim'deki doğum gününde, Riva'da inşa ettiği sahayı açmayı planlamış ama başaramamıştı.

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HİZMETE AÇILDI

Caroline Hanım, 1 Aralık'ta eşi Mustafa V. Koç adını taşıyan golf sahasının kulüp binasını ve antrenman sahasını hizmete açtı. Mustafa Koç'un dostları kulüp üyeleri artık Mustafa V. Koç Sahası'nda antrenmanlarını yapabilecek.

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