Mustafa Sarıgül bu defa gözünü AKP'nin kalesine dikti

14 Mayıs genel seçimlerine CHP listelerinden katılan Mustafa Sarıgül çektiği Tiktok videoları ile farklı bir propanga taktiği izleyerek insanları şaşırtmış, kimi zaman ise parti fark etmeksizin her vatandaşı güldürerek akıllara sirayet eden bir seçim süreci yaşatmıştı.

Sandıklar açıldığında ise bu taktiğinin işe yaradığı görülmüş ve çalışması sayesinde CHP uzun yıllar sonra Erzincan’dan bir milletvekilini meclise gönderebilmişti.

Sarıgül bu defa gözünü AKP’nin uzun dönemdir yönettiği sanayi kenti Kocaeli’ne dikti. Haber3’ten Aydın Özdalga’ya konuşan Sarıgül, Kocaeli için tereddütsüz aday olabileceğini ifade etti.

“ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİM”

Partiler il il adaylarını açıklarken AKP Kocaeli için yeniden Tahir Büyükakın’ı aday olarak gösterdi. CHP ise Kocaeli’de seçime gireceği adayı henüz açıklamadı. Sarıgül ise CHP’nin Kocaeli için yaptırdığı anketlerde açık ara birinci çıktığını ifade ederek şunları söyledi: “Olay şu. Partimin Kocaeli’nde yaptığı anketlerde açık ara benim adım önde çıkıyor. Hiç tereddütsüz kabul ederim. Partinin bir neferi olarak, verilen her görevi yaparım”

“BENİM YARATTIĞIM HEYECAN..”

Sarıgül, CHP’nin elinde olan mevcut belediyeleri korumanın yeterli olmayacağını, AKP’nin elindeki illerin de alınması gerektiğini ifade ederek: “Seçimlerde hedef sadece eldeki 11 büyükşehri korumak değil, AK Parti'nin elinde olan Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Denizli gibi illeri de almak olmalıdır. Benim burada yaratacağım heyecan, Türkiye’de yankılanır, oylarımızı ciddi şekilde etkiler” şeklinde konuştu.

“BEN YEREL YÖNETİMİ BİLİYORUM”

Kocaeli’de AKP’nin açık ara önde olmasının kendisi için sorun olmadığını belirten Sarıgül, Kocaeli’ne helva yapmasının bilen bir aday olması gerektiği şu sözlerle açıkladı: “Milletvekili seçiminde seçmen partilerin lider ve ideolojisine oy verir. Yerel seçimde ise adayın kenti yönetebilme becerisi öne çıkar. Ben yerel yönetimi biliyorum.

Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını barındırıyor. Ancak ürettiği gelirden hakkettiği payı alamıyor. Ben bu haksızlığı düzeltirim. Kocaeli’nde en kaliteli un, şeker ve yağ var. Gereken helva yapmasını bilen başkan. O başkan da benim”

“BÜTÜN MESELE HAZIR OLMAKTA”

Kocaeli’ni yönetmek isteyen Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, William Shakespeare'in sözünü paylaşarak hazır olduğunu şu söz ile belirtti: “Şimdi olacak bir şey yarına kalmaz, yarına kalacaksa, bugün olmaz. Bütün mesele hazır olmakta.”