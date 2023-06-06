Mustafa Sarıgül TDP’nin akıbetini açıkladı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TDP’nin geleceği hakkında konuştu.

Mustafa Sarıgül TDP’nin akıbetini açıkladı

Sarıgül, TDP Genel Başkanı olarak da görev yaptığını hatırlatarak, partisinin kapatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede demokrasi mücadelesinin birlikte sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, TDP Parti Meclisi’nin 8 Haziran 2023’te toplanacağını ve durumu değerlendireceğini duyurdu.

Sarıgül, açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “TDP’nin kapatılması gündemimizde yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir. TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir” ifadelerini kullandı.

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