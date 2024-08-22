Mustafa Sarıgül'den Mehmet Şimşek'e isyan: 'Siz hangi ülkenin bakanısınız?'

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül'den Mehmet Şimşek'e isyan: 'Siz hangi ülkenin bakanısınız?'

Mustafa Sarıgül, ekonomi yönetimini eleştirerek Mehmet Şimşek'e yüklendi. Euro ve doların sürekli yükseldiğini ancak memur ve emekli maaşlarının aynı hızla artmadığını belirtti.

Mustafa Sarıgül, ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi. Euro ve doların her geçen gün yükseldiğini vurgulayan Sarıgül, buna karşın memur ve emekli maaşlarının aynı oranda artmadığını belirtti. Sarıgül, "Sayın Şimşek, siz hangi ülkenin bakanısınız?" diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sert bir çıkış yaptı.

Sarıgül'ün bu. eleştirisi, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden geniş bir kesimin sesi olarak yorumlanırken hükümetin ekonomi politikalarına dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

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