Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen uzaylı itirafı

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü türkücü, üzerine yapışan bu lakap nedeniyle kariyerinin zarar gördüğünü ilk kez açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen uzaylı itirafı

Bir You Tube programına konuk olan uzaylı lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, "Uzaylı" lakabı nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

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Ünlü şarkıcı, üzerine yapışan bu lakap nedeniyle kariyerinin zarar gördüğünü ilk kez açıkladı. Lakabı yüzünden önünün kesildiğini düşünen Topaloğlu, konserlerinin iptal edildiğini ve yalnızlığa itildiğini söyledi.

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İşte Topaloğlu'nun açıklamalarından bazı ara başlıklar:

"İnsanların yüzde 80'inin de bildiği gibi geçmişte güzel şarkılar yaptık. 'Uzaylı' konusundan sonra bir yanlış anlaşılma oldu, o da bana zarar verdi. '

'Uzaylı' lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm.

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''Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Beni anlamayanlar tarafından sürgün edildim.''

''Rahmetli annem bile köyden geldi, 'Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar?' dedi. Çok zorluklar yaşadım. Yeni şarkımın adı 'Sürgün Yedim'. Beni sürgüne götüren anlayış, işte bu yanlış anlaşılmalar oldu."

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