Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi'nden istifa etti

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Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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