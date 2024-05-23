Müşterisini öldüren köpek eğitmeni hakim karşısında

Özdemir, "Sadece ailemi ve personelimi korumak istedim, öldürmek gibi bir husumetim yoktu, üzgünüm" dedi.

Geçen yıl 31 Ekim'de Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda, Mehmet Bozdoğan'ın, bir veteriner kliniğine köpeğinin muayenesiyle ilgili borç-alacak meselesiyle tartışması sokağa taşınmıştı. Tartışma sırasında köpek eğitmeni Görkem Özdemir ile Bozdoğan arasında arbede yaşanmış, sonrasında Özdemir tarafından açılan ateş sonucu Bozdoğan ağır yaralanmıştı.

Mahkemede savunma yapan Özdemir, olayın nasıl geliştiğini anlatarak, tabancayla ateş ettiğini ancak öldürme niyeti olmadığını ifade etti. Ancak Bozdoğan'ın yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, mahkemeden adil bir karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.