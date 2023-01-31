﻿Mutabakat, tavizler ve çıkmazlar...

Millet İttifakı'nın "Ortak Mutabakat Metni" dün nihayet açıklandı...

240 sayfalık ana başlıkta, 75 alt başlık ve 2 bin 300'den fazla somut hedefin yer aldığı metin altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı...

"Hukuk, Adalet ve Yargı" başlığı altında açıklanan "Ortak Mutabakat Metni"nin hem 6 yaşındaki çocuğa tecavüz edenlerin davası, hem de EYT ile ilgili düzenlemenin açıklandığı güne gelmesi, gündem kalabalığı açısından hiç de doğru bir strateji olmamış...

Evet, ittifakın mutabakat metni oldukça kapsamlı yazılmış...

Tarımdan sanayiye, güvenlikten eğitime, dış politikadan bürokrasiye, bakanlık örgütlenmelerinden aile yapısına, ticaretten turizme kadar çok farklı hedeflere dikkat çekilen metinde, toplumda en çok tepki çeken uygulamaların ortadan kaldırılacağına da vurgu yapılmış...

İşte bu kapsamda dikkatimizi çeken bazı maddeler de şöyle sıralanmış;

-Özgürlükçü, adil parlamenter sistem oluşturulacak...

-Yargı reformuyla, bağımsız ve tarafsız bir yargı için HSK'yı kaldıracağız...

-Basın özgürlüğünü sağlayacağız..

-TBMM'de 'Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kuracağız.

-Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz...

GENİŞ VAATLER VE NEŞTER...

AKP iktidarının, Millet İttifakı adayı ile birlikte açıklanmasını dört gözle beklediği mutabakatta toplumsal sorunları arttıran, haksızlıklara yol açan, yaşamın her alanında çıkmazlar yaratan, ayrımcılığı hortlatan bazı uygulamalara da son verileceğine dikkat çekilmiş...

İşte özellikle vurgu yapılan bu maddeler arasında torpil, yoksulluk, işsizlik, sosyo ekonomik gelişme ve sığınmacı sorunu gibi son yıllarda büyük tartışmalara yol açan çok sayıda sıkıntıya da neşter atılacağı belirtirken şöyle denilmiş;

-Temel ekonomik hedeflerimiz kapsamında enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye indireceğiz...

-Hayat pahalılığını sonlandıracağız...

-Büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına millî geliri 5 yılın sonunda en az 2 katına yükselteceğiz...

-5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız.

-Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almasına son vereceğiz.

-LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız.

-Yüksek Öğrenim Kurumları YÖK'ü kaldıracağız.

-Üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözeceğiz...

-Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz.

-Atatürk Havalimanı'nı yeniden uçuşa uygun hâle getireceğiz.

-Artık ülkemizde kaçak yabancı işçi çalışmayacak. Türkiye'yi yol geçen hanına dönüştüren sorunları gidereceğiz...

GÜÇ DAĞILIMI VE İCRAAT!..

Aslında Türkiye'nin demokratik, laik, eşitlik ve özgürlükten yana bir yönetim biçiminde yaşaması için yapılması gerekenleri herkes biliyor...

Ne var ki altı parti gibi oldukça kalabalık bir ittifak tarafından herkesi mutlu etmek için yazıldığı görülen mutabakat metni, tüm kapsamıyla bakıldığında insanları şoke edecek, büyük umutlar yaratacak, çok sürprizli maddeler de içermiyor...

İkisi AKP'den kopmuş, biri millî görüşçü, biri de Nurculara yakın dört parti ile yeni kurulmuş İYİ Parti ve devleti kuran CHP'nin bir araya gelerek oluşturduğu bir ittifakta tüm bu partilerin tabanlarını mutlu edebilecek maddeleri yan yana getirmek ve farklı konularda tavizler vermek konusunda büyük beceri gösterilmiş!..

Ancak metinde Atatürk, laik cumhuriyet, 1924 Anayasası, Kurtuluş Savaşı, Türk Milleti, bireysel özgürlükler gibi yaşamsal duyarlılıklar özenle(!!) göz ardı edilmiş, ülkenin karanlığa sürüklenmesine yönelik son 20 yıldaki gerici uygulamaları bertaraf edecek keskin vurgular yapılmaması da dikkatleri çekmiş...

Allah'tan "Atatürk Havalimanını yeniden açacağız" denilmiş de, Atatürk'ün adı metinde yer bulabilmiş!!!

Bu arada "bir ülkeyi kuşatmak gerekiyorsa önce eğitimin çökertilmesi gerekli" şeklindeki emperyalist stratejileri yerle bir edecek bir çağdaş eğitim sistemine de nedense vurgu yapılmamış!..

Türkiye'de bağnazlaşan eğitim sisteminin Tevhid-i Tedrisat'ın yok edilmesiyle yaygınlaştığı bilinirken, kanun hükmündeki kararname ile devletten atılanlara vurgu yapılırken, tarikat ve cemaatlerin (15 Temmuz 1996'da olduğu gibi) darbe yapabilecek kadar nasıl tehlikeler içerdiği de göz ardı edilmiş...

Tabii ki tüm bunlar dışında, kapsamlı bir ittifak metnindeki siyasi vaatlerin hangi stratejilere dayanılarak yaşama geçirileceği konusunda ayrıntı verilmemesinin, toplumun kafasında inandırıcılık açısından sorun yaratacağı da pek hesaplanmamış!..

Evet; birbirinden farklı düşüncedeki altı partinin, AKP'nin iktidarına son vermek için hazırladıkları mutabakat metninin, iş icraata geldiğinde (yani iktidar değiştiğinde) nasıl uygulanacağı konusundaki kuşkuların da acilen giderilmesi gerekiyor...

Tüm bunlardan yola çıkarak; AKP gibi, devletin derinliklerine kadar ele geçiren, yargıdan medyaya kadar etkili olan bir partinin devasa bir devlet ve propaganda gücü karşısında, mutabakat metninin halka nasıl ulaştırılacağı, kitlelerin nasıl ikna edileceği ve de en önemlisi sandıklara nasıl sahip çıkılacağı konusunda da Millet İttifakı'nın insan üstü bir çaba içine girmesi gerekiyor...

Sözün özü; Millet İttifakı'nın mutabakat belgesi ancak ortaya çıkacak cumhurbaşkanı adayının yapısı, milletvekili dağılımındaki dengeler, söz birliği ve propaganda stratejisindeki inandırıcılıkla başarıya ulaşacak... Hayırlı olsun demekten başka ne gelir elden...