Müteahhidinin tehlikeli oyunu: Trump suikastçısı hakkında bütün bilinenler

Ryan Routh’un hayatı, sıradan bir çatı müteahhidinin ötesinde, karmaşık ve tehlikeli bir yolculuğu temsil ediyor. 58 yaşındaki Routh, Donald Trump'ı hedef alacak kadar ileri gittiği iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu olayın ardından Florida'daki bir federal mahkemede iki silahla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Routh'un bu aşamaya nasıl geldiğini anlamak için geçmişine dair ayrıntılı bir inceleme yapmak gerekiyor.

Routh'un yaşamı, birçok zorluk ve yasal sorunla dolu. Sosyal medyada Başkan Joe Biden ile alay eden ve 2023 yılında kendi yazdığı kitapta 2016'da Trump'a oy verdiğini ancak bunun bir hata olduğunu belirten Routh, eski başkanı çeşitli şekilde eleştirdi. Trump’ı “aptal” ve “soytarı” olarak tanımladığı kitapta, Trump’ın 2018’de ABD’yi İran nükleer anlaşmasından çekme kararını da sert bir şekilde eleştirdi. Routh, bu konuşmada Trump'ı hedef alacak ifadeler kullanarak "Trump'ı öldürmekte özgürsünüz" demişti.

Routh’un yazdığı Ukraine’s Unwinnable War adlı kitap, onun demokrasiyi savunma konusundaki tutkusunu yansıtıyor. Kitapta, ABD'nin 6 Ocak 2021'de yaşadığı "felaket"in Trump ve anti-demokratik ekibinin bir sonucu olduğuna dair görüşlerini paylaşıyor. Bu tutum, Routh’un karmaşık ve radikal bir siyasi düşünce yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

Routh’un yasal geçmişi, onun karmaşık ve sorunlu bir yaşam sürdüğünü ortaya koyuyor. Mahkeme kayıtları, Routh'un trafik yasalarını ihlal etme, vergilerini ödememe ve kötü çek yazma gibi çeşitli suçlarla ilgili uzun bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle 2002 yılında Kuzey Karolina'da kayıt dışı tam otomatik bir silah bulundurmaktan suçlu bulunarak silah sahibi olma hakkını kaybetmişti. Bu suç, Kuzey Karolina yasalarına göre kitle imha silahı olarak tanımlanıyor ve 59 aya kadar hapis cezası gerektiriyor.

Routh'un polisle yaşadığı çatışma, onun karmaşık kişiliğini ve yaşam tarzını yansıtıyor. 2002 yılında Kuzey Karolina'daki evinin yakınında bir polis memurunun kendisini durdurması sonucu kaçmış ve polis onu tutuklayana kadar birkaç saat boyunca çatı kaplama iş yerinde barikat kurmuştu. Bu olay, onun şiddet içeren ve kaotik bir yaşam tarzına sahip olduğunu gösteriyor.

Routh’un yasal sorunları bununla da sınırlı kalmadı. Sekiz yıl sonra, çalıntı mal bulundurmaktan suçlu bulundu; bu mallar arasında bir kaynak makinesi, bir çekme arabası ve bir elektrik kablosu bulunuyordu. Çatı müteahhidi olarak çalışan Routh, faturalarını ödemediği için çeşitli davalarla karşılaşmıştı. Bu süreç, onun finansal ve kişisel sorunlarını daha da derinleştirdi.

FBI, Routh'un 2019 yılında federal yasalarla yasaklanmış bir ateşli silah bulundurduğuna dair bir ihbar aldığını ancak ihbarı yapan kişinin bilgiyi doğrulamadığını bildirdi. Bu durum, Routh'un silah bulundurma yasağına rağmen silah edinme çabalarını ortaya koyuyor. FBI, bu ihbarı Hawaii'deki yerel yetkililere iletti. Routh, 2018'de Kuzey Karolina'dan taşındıktan sonra Hawaii'ye yerleşmişti.

Routh'un Ukrayna'ya olan bağlılığı da dikkat çekici bir diğer unsur. Sosyal medyada Ukrayna'yı desteklediğini belirten paylaşımlar yaptı. Elon Musk'a Ukrayna'ya roket satın almak istediğini yazdı ve Putin'in Karadeniz'deki malikanesini hedef alacak bir savaş başlığı talep etti. Bu, onun Ukrayna savaş çabalarına verdiği desteği ve radikal düşüncelerini yansıtıyor.

Routh'un Ukrayna'daki faaliyetleri, onun karmaşık bir figür olarak öne çıkmasına neden oldu. New York Times, Routh'un Ukrayna savaş çabalarına gönüllü olarak yardım eden Amerikalılar hakkında bir makale hazırladığını bildirdi. Routh, 2022'de Ukrayna'ya seyahat ettiğini ve orada birkaç ay geçirdiğini, ayrıca Taliban'dan kaçıp Ukrayna'da savaşmak üzere Afgan askerleri toplamaya çalıştığını söyledi. Ancak, Ukrayna'daki yabancı lejyonlar arasında yer aldığı iddiaları, onun askeri geçmişinin olmaması nedeniyle doğrulanmadı. Eski ABD'li gönüllüler, Routh'un hayalperest ve gerçekçi olmayan vaatlerde bulunduğunu belirtti.

Routh’un sosyal medyada Biden’la dalga geçmesi, Demokrat Parti'ye destek vermesi ve çeşitli radikal görüşler paylaşması, onun siyasi ve sosyal tutumlarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kuzey Karolina’daki eski komşuları, Routh’un zaman zaman silah ateşi yaptığını ancak bunun tehdit edici bir şekilde olmadığını belirtti. Komşuları, Routh’un kişiliği hakkında karışık duygulara sahip olduklarını ifade etti. Routh’un evinde yemek pişirdiği eski komşusu, onun iyi bir insan olduğunu söylese de, zihniyetinin ne olduğu konusunda belirsizlik yaşadığını belirtti.

Sonuç olarak, Ryan Routh’un hayatı ve eylemleri, karmaşık ve tehlikeli bir yaşam tarzının yanı sıra radikal düşüncelerle dolu bir karakter profili sunuyor. Hem geçmişindeki yasal sorunlar hem de günümüzdeki radikal eylemleri, onun toplumun ve medyanın ilgisini çeken bir figür olmasına neden oldu. Routh’un yaşamı, kişisel ve siyasi karmaşıklıkların bir araya geldiği bir tabloyu gözler önüne seriyor ve bu olayın detayları, onun arka planında neler yaşandığını anlamak için derinlemesine bir inceleme gerektiriyor.