Mutfak eşyaları sektörünün hedefi 7 milyar dolar

Ev ve mutfak eşyalarından plastik aksesuarlara, endüstriyel ürünlerden pişirme ürünlerine kadar dünyanın dört bir yanından üreticilerin buluştuğu ve Almanya’da düzenlenen Ambiente Fuarı’nda Türkiye rüzgarı esti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) 27'inci kez milli katılım organize ettiği fuarda, Türkiye 300’den fazla firma ile yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, fuar ve mutfak eşyaları sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK ÜRÜNLERİ TERCİH EDİLİYOR

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle farklı kültürlerin ortasında dünya mutfağının kalbi olduğunu hatırlatan Tecdelioğlu, kadınlar, çocuklar, engellilerin kullanımına özel dizaynlı ürünler ve yemeğin daha sıcak daha az enerji ile pişirileceği mühendislik alışımları sunduklarını kaydetti.

Pandeminin tüm standartları değiştirdiğine dikkat çeken Tecdelioğlu, pandemi sonrası mutfakta yaşanan değişime hazırlanan tasarımlarla Türk ürünleri daha çok tercih edildiğini vurguladı.

AB’NİN EN ÖNEMLİ PARTNERİ TÜRKİYE

Türkiye’nin Hindistan, Çin ve İtalya’nın ardından fuara katılan firma sayısı bakımından dördüncü sırada yer aldığını belirten Tecdelioğlu, ülkemizin bir kez daha Avrupa’nın en önemli partneri olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Tecdelioğlu, “Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerden ciddi talepler geliyor. Bu talebin oluşmasında ürün çeşitliliğimizin, hızlı teslimat yapmamızın, lojistik yakınlığımızın, parsiyel ürün üretebilmemizin katkısı ile kolay iletişim ve sürdürülebilirlik büyük öneme sahip” diye konuştu.

TÜRK MUTFAK ENDÜSTRİSİ 5 SALONDA YER ALDI

Ürün tanıtımlarının yanı sıra fuarda Türkiye’nin zengin mutfak mirası, Türk lezzetleri ve kahve tadımları ile katılan ziyaretçilere ikram edildi. Türk firmalarının beş salonu kapsadığını söyleyen Tecdelioğlu, fuarda Türk mutfak endüstrisinin yenilikçi gücü ve yaratıcılığının vurgulandığını da ifade etti.

HEDEF YÜZDE 10’LUK PAY ALMAK

Türk firmalarının fuarda yoğun ilgiyle karşılaştığını kaydeden Tecdelioğlu, Türk ürünlerinin tasarımlarıyla, kaliteleriyle fark yarattığını belirtti. Dünyada mutfak eşyaları sektörünün 200 milyar dolar bir büyüklüğe ulaştığını belirten Tecdelioğlu, "Türkiye bu pazarda 5.7 milyar dolarla yaklaşık yüzde 3-3,5 gibi bir pay alıyor. Hedefimiz 7 milyar dolar ile dünyadan aldığımız payı artırmak ve 10 yıl içinde de yüzde 10'luk paya çıkarak dünyada mutfağın merkezi olmak" dedi.

'MADE IN TÜRKİYE' VURGUSU

Özellikle ‘Made in Türkiye’ söyleminin sürdürülebilir ve sorumlu bir üretim anlayışını simgelediğine dikkat çeken Tecdelioğlu, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve çevre dostu malzemelerle sürdürülebilirliğe verilen değeri ve çevreye olan sorumluluğu sürekli artırdıklarını söyledi.