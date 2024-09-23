Mutfak tüpünün ateşi cüzdanları yakacak 9 ayda 7. kez zamlandı

Son dönemde yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Temmuz ayından itibaren yaşanan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi.

Özellikle Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi markaların tüp fiyatları güncellenerek yeni rakamlar belirlendi. Bu artış, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasıyla birlikte birçok vatandaşı olumsuz etkiliyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesine sadece dört aydan az bir süre kalmışken, her geçen gün zam haberleri artarak devam ediyor. Özellikle yerel seçimlerin ardından peş peşe gelen bu zamlara rağmen, asgari ücretle çalışan milyonlarca insanın gözü Temmuz ayında yapılması beklenen ara zamda.

Ancak, AKP hükümeti bu iddialara kapıları kapattı ve asgari ücretin yeni yılda artırılacağını açıkladı. Bu durum, birçok kişinin geçim derdiyle baş başa kalmasına yol açıyor.

Tüp fiyatları da yılbaşından bu yana en çok artan ürünler arasında yer alıyor. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz’ın güncel fiyatları şu şekilde:

Aygaz’ın fiyatları arasında mini 2 kg ev tüpü 170 TL, 12 kg tombul ev tüpü ve valfli uzun ev tüpü ise 850 TL olarak belirlendi. İpragaz ise 2 kg gri piknik tüpünü 165 TL, 12 kg ev tüpünü 830 TL, 24 kg ticari tüpü 1658 TL ve 45 kg sanayi tüpünü 3075 TL’ye satıyor. Aynı şekilde, Bizimgaz’ın fiyatları da İpragaz ile benzerlik gösteriyor. Bizim Gaz’ın 2 kg gri piknik tüpü 165 TL, 12 kg ev tüpü 830 TL, 24 kg ticari tüpü 1658 TL, 45 kg sanayi tüpü 3075 TL, 45 kg propan tüpü ise 3357 TL.

Bu fiyat artışları, özellikle düşük gelirli ailelerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Türkiye’de artan enflasyon, gıda, enerji ve diğer ihtiyaç maddelerine olan talebi daha da artırıyor. Tüketiciler, her zamda daha fazla yük altına girerken, geçim sıkıntısı da katlanarak büyüyor.