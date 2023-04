Müthiş ikili: Maydanoz ve Roka

Dr. M. Fadıl Edebali, hava kirliliğinin arttığı ve okulların açık olduğu kış aylarında nezle, grip, soğuk algınlığı, faranjit gibi diğer birçok mikrobik hastalığın sıkça görülmeye başlandığına dikkat çekti, "Öksürük, ateş, bulantı, kulak ağrısı gibi belirtileri önemseyip doktora gitmeyi ihmal etmeyin ve iyi beslenip, hijyeninize özen gösterin." diye konuştu.

KIŞ HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN

Edebali, hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Hava sıcaklığına uygun kıyafetlerin giyilmesini ve beslenme programının gözden geçirilmesini tavsiye eden Edebali şunları söyledi:

"Kirli, kapalı ve soğuk ortamlarda uzun süre kalınmamalı. Enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en iyi yolu ellerin sık yıkanması ve yakın solunum temasından kaçınmaktır. Hapşırma ve öksürme sırasında ağız ve burun bölgesini tek kullanımlık kâğıt mendille kapatmalıdır. Başta C vitamini olmak üzere bağışıklık sistemini güçlendirici gıda takviyeleri ve ek vitaminler alın. Uykusuz kalmayın. Bol sıvı tüketin. Ateşiniz yükselirse mutlaka doktora başvurun.

Yaşantımızın her döneminde olduğu gibi soğuk havalarda da yeterli, dengeli beslenmekten vazgeçmemek gerekir. Bunun için C vitamininin önemli kaynağı olan sebze meyve tüketimi yeterli olmalıdır. Ispanak, maydanoz, roka C vitamini açısından oldukça zengin tüketilebilecek sebzelerdendir. Özellikle portakal, limon, mandalina, greyfurt olarak sıralayabileceğimiz C vitamini açısından zengin turunçgiller, bolca tüketilmelidir.

Kış aylarında metabolizmayı güçlendirmek için antioksidan olarak görev yapan A vitamini, E vitamini yeterli alınmalıdır. Balık, süt, yumurta, portakal, elma A vitamini bakımından zengin kaynaklardır."