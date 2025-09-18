Tansiyon hastaları dikkat! Bu belirtileri sakın görmezden gelmeyin

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, tansiyon ilaçlarının sık karşılaşılan yan etkileri hakkında YouTube kanalında yaptığı açıklamada hastaları uyardı. Keskin, “Her ilacın etkisi kadar yan etkisi de vardır. Bu tansiyon ilaçları için de geçerli” dedi.

Özellikle ACE inhibitörleri grubundaki ilaçların gıcık tarzında öksürüğe neden olabileceğini belirten Keskin, bu durumda ilacın değiştirilmesi gerekebileceğini söyledi. Kalsiyum kanal blokörleri ise ayak bileği şişliği, baş ağrısı ve yüzde kızarıklık gibi yan etkilere yol açabildiğini belirtti.

YAN ETKİLER VARSA DOKTORUNUZA DANIŞIN

Keskin, tansiyon ilaçlarının erkeklerde nadiren sertleşme bozukluğuna neden olabileceğini, ancak bu durumun çoğunlukla psikolojik kaynaklı olduğunu ifade etti. Baş dönmesi ve nabız değişikliklerinin de yaygın yan etkiler arasında olduğunu belirten Keskin, “İlacınızı sonuna kadar aynı şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Yan etkiler varsa doktorunuza danışın” uyarısında bulundu.