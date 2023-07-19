Mutlulukları 3 yıl sürdü. Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı

Ünlü tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun kızı oyuncu Seren Fosforoğlu, 2020 yılında nikah masasına oturduğu iş adamı Kaan Önal ile tek celsede boşandı.

Mutlulukları 3 yıl sürdü. Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Oyuncu ve yazar Seren Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesinde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.

3608369-384109ad7810c68cabf5a0cc8a9a2153-640x640.jpg

Anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Fosforoğlu, iki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade ederek "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu, ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum." dedi.

64b76eae4e3fe01808cc8e7b.jpg

Seren Fosforoğlu ve Kaan Önal’ın ortak çocukları bulunmazken, ünlü oyuncu ve yazarın daha önceki evliliğinden olan sekiz yaşında Nil adında bir kızı bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü 2 yaralı Güncel
Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü 2 yaralı
28 yolcu ölümden döndü Güncel
28 yolcu ölümden döndü
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? Güncel
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir?
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı Siyaset
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?