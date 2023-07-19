Mutlulukları 3 yıl sürdü. Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Oyuncu ve yazar Seren Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesinde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.

Anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Fosforoğlu, iki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade ederek "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu, ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum." dedi.

Seren Fosforoğlu ve Kaan Önal’ın ortak çocukları bulunmazken, ünlü oyuncu ve yazarın daha önceki evliliğinden olan sekiz yaşında Nil adında bir kızı bulunuyor.