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Muzaffer Bilazer: Maçın senaryosu başka bir boyuta evrildi

Samsunspor'a 5-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulunduç

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 20:09
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Muzaffer Bilazer'den flaş açıklamalar

Muzaffer Bilazer: Maçın senaryosu başka bir boyuta evrildi
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında oynadığı Yılport Samsunspor'a 5-1 yenilen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ancak hedefleri doğrultusunda yollarına devam edeceklerini söyledi.

"BAMBAŞKA BİR SENARYO OLUŞTU"
Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıkları karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Plan olarak doğru başladıkları karşılaşmanın başında istediklerini de gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilazer, "Skor avantajını yakaladık, arka tarafta biraz daha fazla pas yapmamız gerekiyordu. Onda eksiğimiz kaldı. Skoru da arttırabilirdik. Maalesef ilk yarı olmadı. Ama 1-0 önde kapattığımız maçın ikinci yarısında bambaşka senaryo oluştu. Özelikle merkezden 2 top kaybı oldu. Bunlardan biri gol oldu, öbürü de hem penaltı hem kırmızı kart. Bir anda maçın senaryosu başka bir boyuta evrildi." şeklinde konuştu.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Bilazer, aldıkları mağlubiyetin canlarını sıktığını dile getirerek, şunları söyledi: "Fazlasıyla motive olduğumuz, iyi hazırlandığımız müsabakada bu şekilde kayıp tabii oldukça canımızı sıktı. Ama yine dik durup yolumuza devam edeceğiz. Sadece üzüldüğüm nokta, çok iyi oynadığımız, çok rahat kazanabileceğimiz Samsunspor'a bütün zorlukları çıkardığımız, önde baskıyı doğru yaptığımız bir maçın ikinci yarısında durumun bu noktaya gelmesi. Hem benim hem de oyuncularım adına üzücü. Yine de dik durup hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz."

 

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