Müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi

Bir Çok Ünlü Isim Ile Çalışan Müzisyen Tankut Alacalı Sahnede Beyin Kanaması Geçirdi. Üzücü Haberi Ünlü Sanatçı Suavi Duyurdu.

Müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi

Editör: Özlem KIRAL

Sahne aldığı sırada beyin kanaması geçiren Tankut Alacalı ambulans ile Dokuz Eylül Üniversite hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Alacalı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi.

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Olayı duyuran ünlü sanatçı Suavi "Yıllardır birlikte sahne paylaştığım, İzmirli değerli müzisyen dostum, kardeşim Tankut dün gece sahnede beyin kanaması geçirdi ve az önce de ameliyata alındı. Canım arkadaşıma acil şifalar diliyorum" dedi.

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Müzisyen Tankut Alacalı Suavi, Işın Karaca Burcu Güneş ve Niran Ünsal gibi sanatçılar ile çalıştı.

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