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Uçaktaki yolcuya mermi isabet etti

Myanmar'da inişe geçen bir yolcu uçağına mermi isabet etti. Bir yolcunun yaralandığı olay sonrası Myanmar Ulusal Havayolları ofisi şehre yapılan tüm uçuşların süresiz olarak iptal edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 16:26
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Myanmar'da inişe geçen uçağa mermi isabet etti; bir yolcu yaralandı, uçuşlar süresiz iptal edildi

Uçaktaki yolcuya mermi isabet etti
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Myanmar'da inişe geçen bir yolcu uçağının vurulması ülkeyi ayağa kaldırdı. Uçağın inişe geçmesiyle merminin isabet ettiği yolcu apar topar hastaneye kaldırılırken, ülkedeki askeri hükümet ve isyancılar birbirlerini suçladı.

63 yolcusu bulunan Myanmar Ulusal Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, ülkenin doğusundaki Loikaw kentine inişe geçtiği sırada yerden ateşlenen bir silahın hedefi oldu.

Uçak inişe geçtiği sırada ateşlenen mermi, uçaktaki bir yolcunun kulağını deldi ve uçakta delik açtı.

İsmi açıklanmayan yolcunun uçak iner inmez hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kanlar içerisinde uçaktaki hali de görenleri şoke etti.

UÇUŞLAR SÜRESİZ İPTAL

Merminin, havaalanının yaklaşık dört mil kuzeyinde 3 bin 500 fit yükseklikte uçarken uçağın alt gövdesini de deldiği bildirildi.

Loikaw’daki Myanmar Ulusal Havayolları ofisi, şehre yapılan tüm uçuşların süresiz olarak iptal edildiğini söyledi.

Myanmar’da askeri hükümet, isyancı güçleri uçağa ateş etmekle suçlarken, isyancı gruplar bu iddiaları reddetti.

Myanmar’ın iktidardaki askeri konseyinin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yolcu uçağına yapılan bu tür saldırıların bir savaş suçu olduğunu söylemek istiyorum. Barış isteyen kişi ve kuruluşların bu konuyu her yönden kınaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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