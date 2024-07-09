Naci Görür son uyarıyı yaptı: Uzun süredir hareketli

Bugün Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, turistik bölgede meydana gelen depremin yerin 6,89 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Turizm bölgesi olan Marmaris’te meydana gelen deprem sonrasında bölge halkı kısa süreli de olsa panik yaşadı.

Aktarılan bilgilere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Korkutan deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından deprem hakkında bir açıklamada bulundu.

“UZUN SÜREDİR HAREKETLİ”

Deprem konusunda kamuoyuna ve hem yerel hem de merkezi hükümete sık sık yaptığı uyarılar ve verdiği tavsiyeler ile bilinen Naci Görür, Marmaris’te yaşanan deprem sonrasında X hesabından bir açıklamada bulundu.

4.4 büyüklüğündeki depremin Marmaris ve Orhaniye güneyindeki fay zonu içerisinde gerçekleştiğini belirten Görür, Güney Ege Helen-Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayını işaret ederek “Marmaris-Orhaniye/Mugla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu icerisinde. Guney Ege Helen- Kibris yayi ve Plini-Strabo transform fayi nedeniyle uzun suredir hareketli.” açıklamasında bulundu.