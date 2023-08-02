Naci Görür'den iki şehir için deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür Konya ve Erzurum’da meydana gelen depremleri değerlendirerek 2 şehir için uyarıda bulundu.

Naci Görür'den iki şehir için deprem uyarısı

Editör: Ersoy Özden

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, dün saat 18.06'da Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yine AFAD verilerine göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Konya ve Erzurum'da yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulunarak uyarı yaptı.

Görür Erzurum için “6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir.” dedi.

Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

"Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli.

Konya’daki depreme ilişkin Görür ise şunu dedi:

Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde (Konya Fay Zonu, Eren, 2019). Sevgiyle.

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YEREL YÖNETİMLERİ UYARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Görür, yerel yönetimlere uyarıda bulunarak “deprem tehlike analizi ve mikro bölgeleme” çalışmalarını yapmalarını söyledi.

Görür, şu paylaşımı yaptı:

“Yerel yönetimlere duyuru”
Birçok yerde insanlarımız deprem korkusu içerisinde. Korkuyu yenmenin yolu tehlike yokmuş gibi davranmak, o konuyu gündeme getirmemek, sessiz kalmak ve hiç bir şey yapmamak değildir. Bugüne kadar başımıza gelenler zaten bu yüzden meydana geldi. Lütfen ŞUNU YAPIN:

Yerel yönetimler kendi yerleşim alanları içerisinde DEPREM TEHLİKE ANALİZİNİ VE MİKRO-BÖLGELEME çalışmalarını yaptırsınlar. Birçok yerde üniversitelerimiz var, bu çok zor olmayacaktır. Elimizde bu çalışmalar olursa o yerleşim alanını daha kolay ve sağlıklı olarak depreme hazırlar ve deprem güvenli olarak yönetiriz. Siyasi parti liderleri lütfen kendi partinize bağlı belediye başkanlarını bu doğrultuda uyarınız ve eğitiniz. İnanın çok daha sevilecek ve yüceltileceksiniz. Saygıyla”

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