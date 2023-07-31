Naci Görür son uyarıyı yaptı. Lütfen bunu yapın

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme hazırlık amacıyla yerel yönetimlere seslenerek yapılması gerekenleri açıkladı.

Görür, siyasi partilerin başkanlarına da partilerine bağlı belediye başkalarını bu konuda uyarmaları ve eğitmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Görür, sosyal medyadan “yerel yönetimlere duyuru” başlığı ile yaptığı paylaşımda, yerel yönetimlerin kendi yerleşim alanlarında “deprem tehlike analizi ve mikro bölgeleme” çalışmalarını yapmalarını söyledi.

Prof. Dr. Görür, bunun zor olmayacağını kaydederek şu paylaşımı yaptı:

“Yerel yönetimlere duyuru”

Birçok yerde insanlarımız deprem korkusu içerisinde. Korkuyu yenmenin yolu tehlike yokmuş gibi davranmak, o konuyu gündeme getirmemek, sessiz kalmak ve hiç bir şey yapmamak değildir. Bugüne kadar başımıza gelenler zaten bu yüzden meydana geldi. Lütfen ŞUNU YAPIN:

Yerel yönetimler kendi yerleşim alanları içerisinde DEPREM TEHLİKE ANALİZİNİ VE MİKRO-BÖLGELEME çalışmalarını yaptırsınlar. Birçok yerde üniversitelerimiz var, bu çok zor olmayacaktır. Elimizde bu çalışmalar olursa o yerleşim alanını daha kolay ve sağlıklı olarak depreme hazırlar ve deprem güvenli olarak yönetiriz. Siyasi parti liderleri lütfen kendi partinize bağlı belediye başkanlarını bu doğrultuda uyarınız ve eğitiniz. İnanın çok daha sevilecek ve yüceltileceksiniz. Saygıyla”